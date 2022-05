DOUVILLE, Alain



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 27 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Alain Douville, époux de feu Rita Chevalier, fils de feu monsieur Victorin Douville et de feu Dame Marie-Ange Lefebvre. Il demeurait à St-Alban. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Alban,de 14 h à 15 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Douville est allé rejoindre son épouse Rita Chevalier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Valère Matte) et Karine (Danny Richard); son petit-fils : William Sinclair; ses frères : Guy, Denis (Jeannine), Fernand, feu Jean-Louis (Clémence), feu Marcel (Louise) et feu Pierre (Lise); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chevalier: Jeannine (feu Rolland), Claude (feu Jeannine), feu Jean-Guy (feu Marie-Rose), feu Yolande (feu Jean-Guy), feu Gisèle (feu Noël) et feu Yvon (Marie-Rose) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières 24/7 et le personnel de soins palliatifs de l'hôpital Régional Portneuf. Les sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation santé Portneuf. https://fsssp.ca