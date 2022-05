ROY, Marie-Hélène



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marie- Hélène Roy survenu à l'Hôtel-Dieu-de- Lévis le 29 avril 2022 à l'âge de 88 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu madame Alexina Pelchat et de feu monsieur Adolphe Roy. Elle demeurait à St- Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi le 14 mai 2022 de 13 h à 14 h 15. Le service religieux sera célébré à 14 h 30 en l'église de St-Charles-de- Bellechasse et de là au cimetière paroissial. Elle était la sœur de feu Lucien, feu Philippe (feu Lucette Prévost), feu Georgette (feu Charles-Aimé Turgeon), feu Anita (feu Daniel Asselin), feu Raymond, feu Yolande (feu Louis-Philippe Leblond), feu Bernard (feu Blandine Comeau), feu Maurice, feu Jacques (Nicole Lachance), feu Jeannine (feu Raymond Lapointe). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Charles Couillard ainsi qu'à ses nièces Claudette, Francine, Line et Martine ainsi que sa belle-sœur Nicole qui l'ont accompagnée et réconfortée aux cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. La direction des funérailles a été confiée à la