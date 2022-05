GUILBEAULT, Gabrielle



Au Centre d'hébergement Vigi Saint- Augustin, le 1er mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Gabrielle Guilbeault. Elle était la fille de feu Gertrude Guilbeault et de feu Adjutor Guilbeault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera sur place pour recevoir les condoléances 1 heure avant le service religieux. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Raymond (Céline Beaulieu), Magella (feu Rachelle Paradis) et Angéline (Armand Dorais); ses nièces: Julie et Johanne Guilbeault, Isabelle et Marie-Christine Dorais, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, www.cancer.ca