DUFRESNE, Gilberte



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 4 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Gilberte Dufresne, épouse de feu monsieur René Frenette, fille de feu monsieur Arthur Dufresne et de feu dame Béatrice Naud. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 13h30 à 15h00 suivien présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Dufresne laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jean Trudel), Jocelyne (Gérard Sauvageau), Marielle (Michel Tessier), Pierre et Martine (Alain Montambault); ses petits-enfants: Stéphanie, Nicolas, Geneviève, Marie-Ève, Mélissa, Laura-Jeanne et leurs conjoints; ses sept arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Jean (feu Cécile Arcand), feu Gisèle, Aline (feu Yvon Savard), Thérèse (feu Guy Martin), feu Raymond (Gabrielle Légaré), Denise, Colette (feu Paul Patenaude), feu Gaétane (feu Jean-Yves Petitclerc), Fernand (Jocelyne Julien) et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette: feu Émilien (feu Blanche Lambert), feu Lorenzo (feu Jeannette Paquin), feu Marie-Alice (feu Marcel Blanchette), feu Marcel (feu Marie-Alice Blanchette), feu Jean-Paul (feu Marie Paquin), feu Roméo et feu Henri. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou https://santeportneuf.ca/ Des formulaires seront disponibles au salon. Vos messages de sympathie peuvent être transmis à la famille via le site internet www.cooprivenord.com