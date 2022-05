CARON, Louisette



À l'aube de ses 86 ans, à l'Hôtel-Dieu de Québec le 17 avril 2022, est décédée Mme Louisette Caron, épouse de M. Claude Savard. Elle était la fille de feu Joseph Caron et de feu Donalda Lapointe. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Guy Morin), Diane (Paul Baril) Josée et Yves (Marie-Christine Gagné); ses petits-enfants: Mélissa S. Morin (Marc-Olivier Roy), Nicolas S. Morin (Samuel Tremblay), Émilie Beaupré (Frédérick Bouari), Jonathan Beaupré, Joannie Beaupré (Jérémie Vincent), leur père Michel Beaupré, Anaïs Savard et Éloïse Savard; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Noah et Nathan Roy, Harry Vincent, Nolan Bouari et Louisa Vincent née le 10 mai, qu'elle n'aura pas eu le bonheur de tenir dans ses bras. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Fernand (Louise Beaulieu), Huguette, Mariette (Michel Racine), Denise (Paul Nolet), Yvan (Lise Galarneau), Nicole (feu Jacques Lagacé), Claire Savard (feu Marcel Houde), André Savard (feu Lorraine Garneau) et France L'Heureux. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Roger (Carmen Picard), Annette (Fernand Nadeau), René (Jacqueline Lemieux), Jeannette (Benoît Picard), Aline (Guy Auger), Diane (James Ratz), Jean, Sœur Denise Savard, Jean-Louis (Pauline Savard), Pauline (Donald Savard) et Madeleine (Guy Paré). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille a Confié Madame Caron auLa famille recevra les condoléances le vendredi 20 mai 2022 de 18h à 21h et le samedi 21 mai de 9h à 10h au salon du complexe.Les cendres seront inhumées au cimetière St-Charles suivant la cérémonie. La famille tient à remercier spécialement le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et leur réconfort, au personnel du CLSC Arrondissement Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge et Saint-Augustin et au personnel de la Résidence Sélection Retraite St-Augustin pour leur appui donné à toute la famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin (2101 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5) ou à la Société Canadienne du Cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3)