DROLET, Roméo



À l'Unité de soins du Centre de convalescence du Concorde (CDC), le 2 mai 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois est décédé monsieur Roméo Drolet époux de madame Clémence Mercier, fils de feu Adélard Drolet et de feu Yvonne Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 14 h 45.Roméo était depuis près de 66 ans, le compagnon de vie de Clémence. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean (Nick Georges) et Nathalie (Alain Paré). Il était le cher grand-père de Jean-François Goulet (Sarah Kim Paquin) et de Gabriel Goulet (Marie-Gabrielle Taschereau Bouliane) et l'heureux arrière-grand-père de ses 4 adorables arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse (Réjean Bouffard) et son frère Gérard (feu Yvette Chabot), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise en santé respiratoire (FQSR) à l'adresse suivante: www.poumonquebec.ca