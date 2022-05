BÉRUBÉ, Jeanne-Mance



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Jeanne-Mance Bérubé survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 avril 2022 à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Raymond Lacasse. Elle était la fille de feu Delphis Bérubé et de feu Louisia Pelletier. Elle demeurait à Saint-Gervais-de- Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux Raymond Lacasse et elle était la sœur de: feu Ida, feu Maurice (feu Pierrette Lévesque) et Marius (Ghislaine Lemay). Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacasse: André (Ginette Kennedy), Marcel (Céline Labrecque), Diane (Wilfrid Fortier), Francine (feu Jacques St-Louis), Jean-Pierre, Martine (Claude Lavallée), Madeleine, Hélène (Gaston Lépine), Bertrand (Manon Bernard) et Suzanne (Denis Laflamme). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et l'attention apportés à Jeanne-Mance. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :