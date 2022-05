POULIOT, Cécile



Au Centre d'hébergement Jeffery Hale, le 25 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Cécile Pouliot, épouse de feu monsieur Jean-Marc Emond, fille de feu Laura Dion et de feu Thélesphore Pouliot. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie-Claire (feu André Brochu); sa belle-sœur Suzanne Greene (feu Jacques Pouliot); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne, André (Sylvie) Gilles, Yvan (Pauline) et Linda (Jacques); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances au, de 9 h 30 à 10 h 45.Un merci bien senti à sa soeur Marie-Claire pour sa présence et son accompagnement chaleureux. La famille remercie également le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Jeffrey Hale et celui de la Résidence La Roseraie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, Québec, téléphone: 1-877-725-7725, www.sla-quebec.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.