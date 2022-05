VOISELLE, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2021 à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannine Voiselle. Elle est allée rejoindre l'amour de sa vie (notre papa bien-aimé) monsieur Aldéric (Tibi) Morissette. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Voiselle et de feu madame Alma Wiseman. Elle demeurait à Québec.Avec sa résilience, son amour inconditionnel et sa grande générosité, notre Maman, tellement attachante et exemplaire nous a quittés en laissant toute sa famille dans une peine profonde et elle laissera un grand vide dans nos vies. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Line (Marcel Dubé) et Julie; ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Matthew Andrews (Audrey Pratte), Carl Andrews (Alex Lavoie), Kim et Joey Vanhoutte; ses adorables arrière-petits-fils: Félix et Théo ainsi que Karyane et Olivier. Elle était la grande soeur de feu Yolande (Jean-Louis Blais), feu Réal, Fernand (Marc-Yvan Bernard), Lise (Antonio Rossetti) et d'Yvon (Christine Desrosiers). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Morissette: feu Olive (feu Jean-Louis Desnoyers), feu Jean-Paul (feu Léa Ménard), feu Clément (Monique Dynes), feu Yvon (feu Annette Andrews), feu Jean-Claude (Micheline Guérin), feu Gérald et Micheline (Renald Lapointe). On ne voudrait surtout pas oublier, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines qu'elle chérissait. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 13 h 45.Un merci particulier au personnel des soins palliatifs du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca.