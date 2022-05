MAGNAN, Gisèle



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 avril 2022, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Gisèle Magnan, épouse de feu monsieur Jean-Yves Picher, fille de feu madame Ovilia Côté et de feu monsieur Achile Magnan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Chantal Fleury) et Jacques (Claudette Gagné); ses petits-enfants: Jonathan (Geneviève), Frédérik (Julie), Sabrina (David), Samuel (Audrey), Simon (Pier-Anne) et Sinthia; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Éléna, William, Charlie, Benjamin, Roméo et Mia. Elle laisse également dans la tristesse de son départ plusieurs neveux, nièces et autres parents. Elle a rejoint ses quatorze frères, soeurs et conjoints(es) de la famille Magnan ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Picher. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 10h45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel attentionné de la résidence du Havre du Trait-Carré de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'Alzheimer de Québec. jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec