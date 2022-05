CLOUTIER, Daniel



À l'I.U.C.P.Q., le 31 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Daniel Cloutier, époux de dame Denise Jacques, fils de feu Odilon Cloutier et de feu Yvonne Bolduc. Natif de St-Odilon de Cranbourne, il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; sa fille Audrey : ses frères et soeurs : feu Thérèse (feu Gildas Ferland), feu Lewis (Évangéline Cloutier), feu Edgar (feu Céline Vachon), Camille (feu Lauréanne Gagnon), feu Jacqueline, feu Rose-Ange (feu Rock Gagnon), Eloise (feu Wolfe Burger), feu Suzette (Jean-Yves Dupont), feu Gaétan (Reine-Aimée Maheu), Noélline (feu Gratien Turcotte), feu Néri, Lisette (feu Pierre Reid), feu Jacques, feu Diane, feu Léandre (Lise Roy), Alain (Francine Bilodeau), Lilianne (feu Gabriel Gagnon) et Martine ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, web: https://www.societealzheimerdequebec. com/ ou encore à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387, web: https://www.coeuretavc.ca/