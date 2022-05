DENIS GRENIER, Rita



À l'Hôpital Général de Québec, le 4 mars 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée Rita Denis Grenier. Elle était la fille de feu madame Elmina Bédard et de feu monsieur Joseph Denis ainsi que l'épouse de feu monsieur Jean-Marie Grenier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Hélène Giguère), Sylvie (André Girard), Rolland (Francine Caron), Pierre, Michel (Chantal Leever), Claire, Yves (Lesley Ashton) et Denis (Marie Aubé); ses 21 petits-enfants; Sophie, Mylène, Angèle, Annie, Audrey, Francis, Véronique, Vincent, Michaël, Frédérick, Nicolas, Maude, Gabriel, Pascale, Cynthia, Anthony, Clayton, Sheldon, Chad, Laura et Thomas; ses 27 arrière-petits-enfants; sa sœur : Aline (feu Roger White), son frère : Robert (Réjeanne Bellemare); ses belles-sœurs; Hélène (feu Gérard Denis), Anne-Marie Labelle (feu André Denis); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents des familles Denis et Grenier, et plusieurs ami(e)s. Rita était également la sœur de : Yvette, Jeannine, Lucille, Fernande et Roland, tous décédés. La famille recevra parents et amis à :de 13h à 14h.Les cendres seront ensuite déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie tout le personnel du 250 de l'Hôpital général de Québec, en particulier Brigitte, pour toute l'attention et la qualité des soins prodigués à notre mère.