BOUTIN, Louisette



Au Centre d'hébergement de St-Anselme, le 3 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Louisette Boutin, native de Ste-Marguerite. Elle était la fille de feu Marie-Anna Lacasse et de feu Joseph-Wilfrid Boutin. Elle demeurait à St-Anselme.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : feu Marcel (Jeanne Lehoux), Raymond S.M., Yvette, Louise, Madeleine (feu Antoine Gagnon), François (feu Ghislaine Couture), Ronald (Denise Roy), Thérèse (Gérard Roy), Maurice (Réjeanne Bernier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de St-Anselme pour les bons soins prodigués à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du parkinson, 560 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 0B6, Tél. : (514) 861-4422, www.parkinsonquebec.ca/faire-un-don.