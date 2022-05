NOLET, Jacqueline Lessard



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 29 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jacqueline Lessard, épouse de feu M. Benoit Nolet. Elle était la fille de feu Marie-Anne Doyon et de feu Thomas Lessard. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au:le samedi 14 mai 2022 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son fils Serge Nolet, ainsi que ses frères et sœurs : Simone (Henri Gilbert), Lucienne (Alfred Gagné), Laurette (Adrien Nolet), Rita (Gérard Faucher), Thérèse (Paul-Émile L'Heureux), Yolande (Jean-Paul Jacques), Lise (Hugues Cloutier) et Guimond et ses beaux-frères et belles-sœurs : Lina (Félix Vachon), Jeanne (Ernest Marcoux), Arthur (Aline Veilleux), Fernande (Émilien Marcoux), Philippe (Marie-Ange Lessard), Jules (Lucienne Jacques), Alexandre (Noëlla Bonneville) et Lucien (Lucille Veilleux). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Un don à la Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/