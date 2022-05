BLAIS, Pierre-Paul



À l'IUCPQ, le 26 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Blais, époux de madame Gisèle Bergeron, fils de feu Philippe Blais et de feu Marie-Flore Paquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle; ses filles: Christiane, Nicole, Julie et Marilyne; ses petits-enfants: Pascale et Maxime, Marie-Pier, Mélanie, Daniel et leur père François Drapeau, Émilie, Maryse et Mylène, Joanie, Camille, Antony et Christophe; ses arrière-petits-enfants: Juliette, Anne, William, Kim, Maddison, Matthew, Chloe, MilaRose, Jake et Jasmine; ses frères et sœurs: feu Auguste (feu Reinette Roberge), Pierrette (feu Roland Desbiens), feu Paul-Eugène (Thérèse Roberge) et Francine (Gilles Bérubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (QC) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, web: https://www.coeuretavc.ca/