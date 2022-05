GAGNÉ, Lorenzo



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Lorenzo Gagné, époux de madame Pierrette Tanguay. Il était le fils de feu madame Marie-Luce Gravel et de feu monsieur Arthur Gagné. Il demeurait à Lac St-Charles.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial, rue du Fargy. Monsieur Gagné laisse dans le deuil son épouse Mme Pierrette Tanguay, ses enfants: Sylvie Kuhn (Jean-Guy Cloutier) et Karl Kuhn (France Frenette); ses petits-enfants: Katherine et Maxime Turcotte, Prisca et Ian Éric Cloutier, Vanessa, Stéphanie, feu Kevin et Eric Kuhn; ses arrière-petits-enfants: Mathis, Molly, Julianne, Kaélie, Koah et Micah. Il était le frère de: feu Raymond (Louisette Michaud), Andrée (Harry Rawcliffe), Pierrette (feu Bernard Gagnon), feu Jean (Françoise Bouchard), Lise (feu Tommy Difrusio), et feu Jacques (feu Pierrette Gingras) et le beau-frère de : feu Yvon (Rolande Binet), Yval (Jacqueline Dubeau), Henriette (feu Yvon Laramée), feu Lily (Yvon Lagacé), Guy (Marie-Claire Beaulé), Gilles (Aline Jolin) et Ginette (Jacques Brousseau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un remerciement spécial au personnel de l'unité de soins en néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300 boul. René Lévesque ouest, Montréal, QC H3H 2R5, t.l: 514-938-4515 / 1-800-565-4515 rein.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison