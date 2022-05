GAGNON, Sr Laurette



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 5 mai 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, dont 69 ans et 2 mois de vie religieuse, est décédée Sr Laurette Gagnon, r.e.j., en religion, sœur Marie-du-Cénacle. Originaire de Sainte-Françoise de Rimouski, elle était la fille de feu M. Omer Gagnon et de feu dame Yvonne Soucy. La Communauté ainsi que les membres de la famille Gagnon,, se réuniront à lale vendredi 13 mai, à compter de 12 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier.Elle laisse dans le deuil sa sœur Éliane, sa belle-sœur, son neveu et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ainsi que les membres de sa famille religieuse. Elle a rejoint ses frères: feu Henri, feu Léonard et feu Maurice. Les services professionnels ont été confiés à la :