BOLDUC, Jean-Claude



À Saint-Gilles, le 16 avril 2022, nous a quittés dans la douceur de son foyer et entouré de l'amour de sa famille, monsieur Jean-Claude Bolduc., la famille vous recevra de 10h à 11h30 enIl laisse dans le deuil sa conjointe des 33 dernières années: Francine Daigle, ses enfants: Josée (Richard Roy) et Danny (France Jacob. La mère de ses enfants: Lise Côté, ses petits-enfants: Emmy (Raphaël Ouellette), Annie-Claude (Raphaël Harton); ainsi que son arrière-petite-fille: Frédérique Parcel. Sont également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Sébastien et Sophie Nadeau (Agus Ryes); ses petits-fils: Félix et Raphaël Nadeau, ainsi que leur mère Julie Moisan, sans oublier sa sœur et ses frères: Colette, Guy (Raymonde Roy) et Jacques Bolduc. Sont également affectés par son départ tous ses amis golfeurs du Club de Golf de Lotbinière ainsi que des amis skieurs du Centre de ski Le Relais du Lac Beauport. La famille tient à remercier les Docteurs Louis Grenier et Michel Côté, ainsi que l'infirmière Meggie Grenier du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués.