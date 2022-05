La cérémonie funéraire a eu lieu le samedi 30 avril dernier, en l'église Immaculée Conception de Hillsborough, en présence de sa famille et de nombreux collègues et amis.

Ses travaux ont grandement contribué à notre compréhension du fonctionnement du cerveau, notamment en étudiant les mécanismes de communication entre les neurones connus sous le nom de neurotransmission. Ses recherches ont permis d'identifier et de comprendre le fonctionnement de plusieurs des composantes (récepteurs, transporteurs, protéines régulatrices) d'un des systèmes de neurotransmission important du cerveau : les neurones utilisant la dopamine. Compte tenu du rôle de la dopamine dans plusieurs maladies telles que la schizophrénie, la maladie de Parkinson, les troubles de l'attention avec hyperactivité, la dépression ou encore les problèmes d'addiction, ses découvertes ont grandement contribué à mieux comprendre ces désordres. Par l'utilisation de techniques de pointe en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire et par le développement de modèles génétiques, il a ouvert la voie à la mise au point de nouveaux médicaments pour ces maladies spécifiques. Les résultats de ses recherches ont été publiés dans plus de 650 articles, dans des journaux d'érudition scientifique. Il a aussi agi comme éditeur et membre du comité éditorial de nombre de ces journaux dont le prestigieux Journal of Clinical Investigation. Parmi les nombreuses reconnaissances qui ont marquées sa carrière, Marc Caron a été membre de la prestigieuse "Howard Hughes Medical Institute", élu membre de l'American Academy of Arts & Sciences et de l'American Association for the Advancement of Science. Il a aussi reçu le prix Julius Axelrod de l'American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics pour ses contributions importantes à la compréhension des mécanismes biochimiques expliquant l'action des médicaments et pour l'excellence de son mentorat envers d'autres pharmacologistes. En 2008, l'Université de Montréal lui a décerné un Doctorat Honoris Causa pour le mérite de son enseignement et la valeur de sa contribution à l'avancement de la recherche. Marc Caron était bien plus qu'un grand scientifique, il était aussi un être humain humble, chaleureux et d'une extraordinaire générosité. Au cours de sa riche carrière, il a été un mentor et un modèle inspirant pour un très grand nombre d'étudiants et de scientifiques chevronnés. Les anciens étudiants et stagiaires post-doctoraux ayant obtenu leur formation auprès de Marc Caron sont nombreux au Québec et dans le monde entier. Un grand nombre d'entre eux, la plupart en fait, sont restés en contact avec lui et ont pu bénéficier de ses conseils éclairés tout au long de leur carrière. Il laisse un vide énorme dans la vie d'anciens et nouveaux étudiants, ainsi que dans la vie de plusieurs collègues et amis du monde scientifique. Sa vie personnelle, tout comme sa carrière furent magnifiquement remplies, il était habité par cette éternelle passion qui forme les plus grands !Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au fond Prof. Marc G. Caron Trainee Award afin de supporter la carrière et le développement de jeunes scientifiques. Les dons peuvent être faits à https://www.gifts.duke.edu/mem/caron. La famille vous remercie pour toute forme de témoignages de sympathie.