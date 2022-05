GAUDRON, Robert



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert Gaudron, le 30 mars 2022, à l'âge de 79 ans, aux soins palliatifs de l'hôpital Régional de Portneuf. Restaurateur connu dans Deschambault / Grondines compté de Portneuf. Il laisse dans le deuil son épouse Annie Petit, il était le fils de feu madame Raymonde Béglé et de feu monsieur Jean Gaudron. Natif de la France, il demeurait à Saint Basile (Portneuf).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Romuald en après-midi. Outre son épouse, madame Annie Petit, il laisse dans le deuil ses enfants: Karine, Thierry (Catherine), et Didier (Sabrina); ses petits-enfants: Alice, Olivier (Thierry) Coralie et Gabriel (Didier); ainsi que Georgette et feu Lucien Marghem parent de cœur; sa sœur Éliane Gaudron et feu JJ Courtois de la France. Ses beaux-frères et belles-sœurs: Roger Petit (Germaine), Lisette Petit (Pierre), Daniel Petit (Julie) et feu Micheline Petit ainsi que Chantale Baillargeon (mère de Coralie). Il laisse dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines, ses meilleurs amis Daniel Bercegeay (Lili), Gilles Laberge (Francine) et de la France sa meilleure amie Nicole Plassier. Ainsi que plusieurs autres parents et amis de Québec, France et Belgique. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf ainsi que le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués et pour leur grande sensibilité démontrée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et/ou à la fondation de l'Hôpital Régional de Portneuf. Des formulaires seront disponibles sur place.