CAUCHON, Suzanne Paré



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 avril 2022 à l'âge de 81 ans, est décédée dame Suzanne Cauchon, épouse de monsieur Raymond Paré. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Cauchon et de feu dame Cécile Racine. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h30 à 15h00. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Raymond, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Jocelyn (Judith Mercier), Johanne (Christian Potvin); ses deux petites-filles adorées: Rosalie (Guillaume Lemieux) et Gabrielle (Jonathan Roy-Lemay); les deux prunelles de ses yeux, ses arrière-petites-filles: Éliane et Zoé; ses frères, sa sœur, ses beaux-frère et belles-sœurs: Lise (Gérard Giguère), Jean-Louis (feu Lise Verreault), Michel (Pierrette Blouin), Raynald (Éliane Gagné) et elle était la sœur de feu Gervaise (feu Denis Prémont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de son époux: Cécile (Charles Paquet), Lionel (Gisèle Tremblay), Céline (feu Doris Racine), Claude (feu Louisette Racine), Pierrette (Michel Cauchon) et Yvon (Francine Dumont). Elle quitte également plusieurs filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de la greffe rénale, la docteure Marie-Pierre Bédard, le personnel du CLSC (soutien à domicile) et le personnel des Jardins de la Côte. Merci de l'attention portée envers Suzanne et pour vos bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation canadienne du rein, Section de Québec, 1270 chemin Ste-Foy, bureau 2142, Québec, (Québec)G1S 2M4, www.rein.ca