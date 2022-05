DUBÉ, Marcelle



À Québec, le 8 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marcelle Dubé, elle était la fille de feu dame Yvonne Jacques et de feu monsieur Léopold Dubé. Elle laisse dans le deuil sa sœur survivante: Cécile (feu Roger Bussières), ainsi que de nombreux neveux, nièces parents et amis. Elle est allée rejoindre sa sœur Jacqueline et ses frères: Jacques et Robert. La famille a confié madame Dubé auLa famille tient à remercier le personnel soignant de l'étage de soins palliatifs de l'enfants Jésus pour les bons soins prodigués à madame Dubé. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec (11, côte du Palais Québec (Québec) G1R 2J6.