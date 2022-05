SIOUI, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Sioui, époux de feu madame Louisette Giguère, fils de feu dame Bernadette Paul et de feu monsieur Gérard Sioui. Il est décédé à l'hôpital Laval (IUCPQ), le 26 avril 2022, à l'âge de 80 ans. Jacques fût un fier Huron-Wendat et a toujours été très actif dans sa communauté : Restaurateur-propriétaire du restaurant Si-Oui Pizza (Chez Bécasse) de 1962 à 1982, Président du Pow-Wow de Wendake de 1974 à 1976, Président-Fondateur de la Fédération de Billard du Québec de 1960 à 1980 et Chef de la cafétéria de l'école primaire de Wendake de 1995 à 2007, année où il a pris une retraite bien méritée. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Julienne (feu Jacques Lavoie), feu Jean-Pierre (Louise Rhéaume) et feu Denise; ses belles-sœurs et beaux-frères: feu André Giguère (Pierrette Mercier), Micheline Giguère (feu Michel Sanfaçon) et Yvon Giguère (Denise Sanfaçon); son petit neveu, Michael; ses filleuls, Daniel Lavoie et Christian Giguère; ainsi que ses neveux et nièces: feu Françis Lavoie, Clément Lavoie, Denis Giguère, Lucie Giguère, Steve Sanfaçon et Audrey Sanfaçon; ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 13 mai 2022 de 19h à 21h, ainsi que le samedi 14 mai 2022 de 9h à 10h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Wendake, sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc.: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucpq.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca