LEBEL, Réal



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 20 avril 2022, est décédé à l'âge de 86 ans et 4 mois M. Réal Lebel, époux de feu Mme Mathilde Ouellet; fils de feu Mme Simone Bérubé et de feu Joseph Isaac Lebel. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 14 mai de 13 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le père de: feu Réjean, Lise (Réjean Lévesque). Il laisse également dans le deuil ses petits-fils: Mathieu et David. Il était le frère de: Carmelle (feu Jean-Claude Lévesque), Denise (Jean-Marie Bois), feu Gisèle (feu Renald Thériault), Diane (Florent Raymond), Guy (Nicole Chrétien), Jean (France St-Pierre). Il était le beau-frère de: feu Suzanne, feu Réginald (Yolande Anctil). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Lebel et Ouellet ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Drs Gaétan Lévesque et Marie-Ève O'Reilly Fromentin ainsi qu'au personnel de la résidence du Vieux-Moulin de Saint-Pacôme pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pacôme, 222, boulevard Bégin Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0. La direction des funérailles a été confiée à la