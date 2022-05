ROY, Noël



À l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 7 mai 2022, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé monsieur Noël Roy, époux de feu Francine Paquette, fils de feu Gérard Roy et de feu Émilie-Anna Laplante. Il demeurait à Windsor, natif d'Armagh.Il laisse dans le deuil ses enfants: Loïc Roy (Isabelle Arsenault) et Kim Roy (Philippe Sylvain); ses frères et sœurs: feu Denise, feu Yvon, Lyse (feu Pamphile Langlois), Agathe (Florian Langlois), Victor (Marielle Mercier), Sarto (Marthe Pinel), feu Luc et David (Josée Corriveau); ses petits-enfants: Liam, Charlo, Thomas et Maya. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don In memoriam à la Fondation du CHUS (Hôpital Fleurimont, Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Centre de recherche du CHUS) via l'adresse suivante : https://www.fondationchus.org/options-de-dons/don-in-memoriam. Monsieur Roy a été confié pour crémation à la Maison funéraire