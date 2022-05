GUILLOT, Gilberte



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Gilberte Guillot, fille de feu monsieur Odina Guillot et feu dame Alice Rodrigue. Elle laisse dans la tristesse sa belle-sœur Denise (feu Adrien Guillot), sa nièce Nancy et son conjoint Éric. Elle laisse également dans le deuil les familles Guillot (feu Maxime et Marcel), Simoneau (feu Georgette Guillot), Thomassin (feu Yvonne Guillot), Clouet (feu Lucienne Guillot), Giroux (feu Alice Guillot) ainsi que toutes les personnes qu'elle a croisées sur sa route.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial sous la direction de