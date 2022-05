GRENIER, Gilles



Au Jeffery Hale de Québec, le 2 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé entouré de l'amour de ses enfants, monsieur Gilles Grenier, époux de dame Nicole Latulippe. Il était le fils de feu dame Jeanne D'Arc Mathieu et de feu monsieur Eudore Grenier. Il demeurait à Beauport, secteur Courville. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole, ses enfants: Dominic et Debbie, son gendre Charles Blouin; ses 3 petits-fils adorés: Étienne Grenier, Loïc Blouin et Natan Grenier; ses sœurs: feu Ghislaine (feu Jean-Luc Althot), Monique (Michel Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Latulippe: Carmen (Emery Lasnier), Carol (feu Madeleine Théberge), feu Henriette (Jocelyn Huot), Rolande (feu Réjean Létourneau), Claude (Martin Garneau), Mario (Danièle Chabot), Danny (Mireille Viger), Guylaine (André Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ses Collègues avec qui il a travaillé sur plusieurs chantiers au cours des 30 dernières années.Il a été confié àLa famille tient à remercier du fond du cœur Rolande pour son soutien durant toute sa maladie, ainsi que l'équipe du CLSC Orléans, principalement Mme Sonia Boucher de même que la Dre. C. Gagnon et toute l'équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.