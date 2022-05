GINGRAS, Isabelle Mercier



À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 28 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée entourée des siens notre douce maman Isabelle Mercier épouse de feu Roger Gingras. Elle était la fille de feu Hermance Barriault et de feu Charles Mercier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Carole Martineau) Geneviève (François Demers) Pierre (Patricia Polidori) Josée (Alain Gagnon); ses petits-enfants: Stéfanie (Éric Lafrance), Marie-Ève, Kim, Etienne, Joël (Neha Tacouri), Emilie (Alexandre Côté) David, Jonathan (Stéphanie Matte) Julie (Tomy Léné Bradet); ses arrière-petits-enfants; Olivier, Novalie, Antoine, Gabriel, Louis, Mathis, Octave et Claire; sa belle-sœur Marguerite Bujold, ainsi que neveux, nièces, autres parents et amis(e)s. L'ont précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le CLSC de la Haute St-Charles particulièrement son infirmière Geneviève Pépin et à la Maison Michel-Sarrazin le Dr Gaudreault et tout le personnel infirmier pour leur humanisme et leurs bons soins donnés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878, https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DIM/