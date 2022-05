JOLICOEUR, Noël



Au CHSLD de Beauceville, le dimanche 1er mai 2022, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur Noël Jolicoeur, époux de madame Lauraine Tardif et fils de feu Antoine Jolicoeur et de feu Cécile Bolduc. Il demeurait à Saint-Victor. Monsieur Noël Jolicoeur sera exposé aule vendredi 13 mai 2022 en après-midi de 13h30 à 16h et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Lauraine Tardif; ses enfants : Claude Jolicoeur (Sylvie Poulin), François Jolicoeur (Nancy Poulin), Jacqueline Jolicoeur (André Poulin), Julie Jolicoeur (Étienne Roy) et Jeannine Jolicoeur (Carol Bolduc); ses petits-enfants : Keven Poulin (Sheena Finéus), Yann Poulin (Aleksandra Couture), François Jr Jolicoeur (Mylène Grégoire), Kim Jolicoeur (Kathleen Larivière), Chloé Poulin (Mélissa Quirion), Alyssa Bolduc (Francis Fecteau), Xavier Bolduc (Coralie Gingras) et Adam Bolduc; ses arrière-petits-enfants: Makayla Poulin, Jaxon Poulin et Jacob Jolicoeur. Il était le frère de : feu Jean-Raymond (feu Laurence Groleau), feu Darie, feu Georges prêtre, feu Alfred (Pierrette Cloutier), feu Gaétan (feu Françoise Groleau), Michel (feu Diane Lapointe), Bernard (Marie-Andrée Fecteau), feu Laure, feu Yolande, Olivette, Francine (Paul Champagne), Juliette (feu Jean Bilodeau), Fleur-Ange (feu Marcel Lessard), Louisette (feu Gaston Roy) et feu Louis (feu Paulette Gosselin). Il était le beau-frère de : feu Thérèse (feu Rosaire Poulin), feu Laure-Hélène (feu André Roy), feu Germaine (feu Gaétan Larouche), feu Renelle (feu Fernand Jutras), feu Jeanne D'Arc (feu Marius Cliche), feu Louis (feu Mariette Bernard), feu André (feu Ghislaine Lessard), feu Florent (Édith Perron), feu Gilles (feu Suzanne Filion), feu Paul (Anita Bernard) et feu Adélard (feu Adrienne Maras). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Beauceville ainsi que le CLSC service à domicile pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), 400, route Caron, Notre-Dame-des-Pins (Québec), G0M 1K0.