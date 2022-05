MILLER, Robert



Le 26 mai 2021, entouré de ses enfants qui le chérissaient, est décédé monsieur Robert Miller. Il était âgé de 96 ans. Il était l'époux, en premières noces, de feu madame Georgette Laverdière, et en secondes noces, de feu madame Yolande Dufour. Il était le père de Camille (Francine Baillargeon), feu Carol, Céline, Normand et Suzanne (feu Pierre-H. Cantin). Il laisse également, pour regretter son départ, ses petits-enfants: Chantal Miller (Jean-Philippe Dumas), Véronique Vignola-Miller (David Beaudoin), Anne Tousignant Miller (Mayra Cardoso), Christina Tousignant Miller, Élizabeth Tousignant Miller (Mike Crowley), Bruno Miller-Cantin (Sophie Turbide) et Isabelle Miller-Cantin (Anne-Marie Cloutier); ainsi que ses arrière-petits-fils: Jérémy et Étienne Dumas. Lui survivent aussi son beau-fils Daniel Dussault (Julie Fortin) et ses belles-filles: Marie Vignola (Louis Corbeil) et Lyne Tousignant; ainsi que ses petites-filles par alliance: Amélie (Félix-Antoine Coutu) et Isabelle Dussault. Il était le frère de feu Yvette (feu Henri-Charles Leduc), feu Marie-Paule (feu Roger Hamel), feu Charles-Henri (feu Jacqueline Larochelle) et feu Gisèle (feu Sarto Poulin) et le beau-frère de feu Noëlla Dufour, feu Pierrette, Henrio (Yvette Rousseau), Nora (Victor Granger) et Nicole Belleau. Il comptait également de nombreux neveux et nièces des familles Miller, Laverdière, Dufour, Leduc, Hamel et Poulin ainsi que de précieux amis et voisins. Cher Papa, voici venue l'heure de te faire nos adieux. Sache que ton nom sera à jamais évocateur de fierté pour tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-fils. Autant tu as su mordre dans la vie, autant tu as fait preuve de résilience dans les dernières semaines. Loin de te laisser abattre par l'issue fatale, tu as profité de chaque petit moment de bonheur, tenant même à faire tes adieux personnellement à tes proches. Aussi, c'est avec sérénité que tu as pris le sentier du quai, emportant avec toi tes plus beaux souvenirs. Aujourd'hui, tu as hissé les voiles pour ton dernier voyage. Puisse le vent t'être favorable! Nous adressons un merci chaleureux à Céline qui a consacré les onze dernières années à rendre le quotidien de notre père agréable jusqu'à son dernier souffle dans son domicile de Neuville. La famille désire également remercier Isabelle, Andrée, Claudia et Djino de l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Pont-Rouge pour l'empathie, la capacité d'écoute et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au columbarium du cimetière St-Charles, sous la direction duVeuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de Lauberivière, 418 692-4248 ou www.lauberiviere.org/dons.