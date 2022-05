LAPIERRE, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée entourée d'amour madame Gisèle Lapierre épouse de feu Georges Béland, fille de feu madame Alice Langlois et de feu monsieur Antonio Lapierre. Elle demeurait à Lévis, secteur de Breakeyville. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur François Harvey; ses sœurs et frères: Gilberte (feu Bob Coleman), feu Marguerite (feu Claude Lacasse), feu Louisette (feu Benoit Dumont), Huguette (Fernand Pagé), Conrad, Jean-Paul, (Jeanne Carrier), Benoît (Micheline Arsenault), feu Julien, feu Michel (Marlène Couture), Christine (Victor Pomerleau); ses belles-sœurs et beaux-frères; feu Imelda (feu Cyrille Laprise), feu Paul Groleau), feu Émile (feu Angela Leblanc), feu Jeannette (feu Azarie Langlois), feu Albert (feu Marie-Rose Lavertu), feu Willy (feu Hélène Fecteau), feu Noëlla (feu Lionel Gagné), feu Magella (feu Roland Lefebvre), feu Armand, feu Maurice (feu Noëlla Roberge), Cyrilla (feu Jean-Jacques Arguin), Rosaire (Gladys Sévigny), feu Marcel (feu Henriette Langlois, Gabrielle Sylvain); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousin(e)s et ami(e)s. Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont accompagné Gisèle lors de sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.