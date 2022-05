CARON, Dr Marc G.



C'est avec une immense tristesse, que nous vous annonçons le décès du Dr Marc G. Caron survenu subitement le 25 avril 2022, à son domicile de Hillsborough, en Caroline du Nord, son lieu de résidence depuis près d'une cinquantaine d'années. Il était agé de 75 ans; natif de St-Cyrille de Lessard, fils de (feu) Cyrille Caron et de (feu) Rita Langlois. Il était l'époux de Réjeanne (Pauline) Vignet, et l'ami de Joanne Bisson. Il était le père de trois magnifiques enfants, Kathleen (Mike Datto), Mélissa (Éric Schwartz), Nelson (Tiffany Margraves); grand-père de six petits-enfants adorés, Nicholas et Sophia Datto, Logan et Olivia Grahn (leur père Freddy Grahn), Éléanore et Viviane Caron. Il laisse également dans le deuil son frère Luc (Andrée Lord), ses sœurs: Micheline, Diane (Gérald Caron), Francine, Édith (Gérald Gendron), Nicole (Manuel Téotonio); ses beaux-frères et belle-sœur: François Vignet (Marie Parisé) et Edmond Vignet. De nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s sont aussi affectés par son départ. Le monde de la science perd un grand Québécois qui rayonnait à l'échelle mondiale. Marc Caron était Professeur "James B. Duke" de biologie cellulaire, de Neurobiologie et de Médecine à l'Université Duke où il était aussi membre de l'Institut du Cancer et des sciences du cerveau. Après avoir obtenu un Baccalauréat en chimie de l'Université Laval à Québec et un Doctorat à l'université de Miami, il avait rejoint l'Université Duke en Caroline du Nord pour des études post-doctorales. De retour au Québec en 1975 comme professeur à l'école de médecine de l'Université Laval, il repartira pour l'Université Duke en 1977, où il a poursuivi sa carrière de chercheur, mondialement reconnu jusqu'à son décès le 25 avril dernier.