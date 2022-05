GOSSELIN, Marie-Paule Gagné



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 11 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marie-Paule Gagné épouse de feu Gaston Gosselin, fille de feu Georges Gagné et de feu Rosa Roy. Elle demeurait autrefois à Buckland., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sonia (Adamie Alaku), Luc, Julie (Marc Fontaine) et Steeven (Lizzie Cooper); ses petits-enfants: Christopher Moses, Willis Alaku, Christina Cyr-Gosselin (Etienne Lessard), Léa Cyr-Gosselin, Alex Fontaine (Sarah Fiset), Alison Fontaine (Guillaume Laflamme), Victoria Gosselin, Daisy Gosselin, Benjamin et Alexis Gosselin. Ceux qu'elle a toujours considérés comme ses petits-enfants: Krystel et Michael Fontaine, Chantal et Roxanne Alaku et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Willie, Imallak, Cindy et ceux à venir ainsi qu'une grande amie Chantal Boutin. Elle était la sœur de: feu Louise (feu Daniel Lacasse), feu Monique (Gabriel Beaudoin), Carmelle (Gérard Desrochers), Hélène (Claude Fournier) et Roch (Mariette Drouin). De la famille Gosselin, elle était la belle-sœur de: feu Jeannine (feu Philippe Bernier), feu Cécile, Pauline (Emmanuel Laflamme) et feu Yvon. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la