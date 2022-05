DUBÉ, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 avril 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réal Dubé, époux de madame Pauline Potvin, fils de feu Simonne Beaulieu et de feu Uldège Dubé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 11 h 45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Karine Dargis) et Magalie (Louis Meunier); ses petits-enfants : Arthur-Louka et Evelyne-Sarah Dubé, Maxime et Vincent Meunier; ses frères et ses sœurs : Hélène (feu Bertrand Nadeau), Roméo (Danielle Morency), Francine (Lucien Dubé), Rémi (Jocelyne Martin), Aline (Daniel Dubé), Gervais (feu Huguette Castonguay), Simon (Sylvie Ouellet) et Francis; sa belle-sœur et son beau-frère : Françoise et Roger Potvin (Jocelyne Drolet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 11e étage en oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.