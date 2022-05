MERCIER, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Mercier survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le vendredi 21 janvier 2022 à l'âge de 76 ans.Il était l'époux de Vivianne Lachance. Il est parti rejoindre sa mère (feu Marie-Louise Rousseau) et son père (feu Jean-Marc Mercier). Il était le généreux papa de Nathalie (Éric D'Aoust), Guylain (Marylène Fillion) et Cynthia (Carl Létourneau) et le tendre grand-papa de Noémie et Marie-Soleil D'Aoust, Ludovyck, Zacchary et Marykim Mercier, Anthony et Mathis Létourneau. Il était le frère de Camille (Nicole Bourget) et d'Aline (feu Jacques Chabot). Il laisse également dans le deuil des neveux, amis, collaborateurs et fidèles clients. La famille recevra les condoléancesde 8h30 à 14h auNous tenons à remercier le personnel aimant et dévoué de l'Hôtel-Dieu de Lévis (spécifiquement l'unité de soins de courte durée de gériatrie), pour la tendresse, la compassion, la patience et les bons soins prodigués dans les derniers moments de sa vie. En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à l'organisme : Les Bienfaiteurs de l'Oratoire, que Pierre affectionnait particulièrement. L'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal, 3800, Ch. Queen-Mary, Montréal, Qc, H3V 1H6 - 1 514 733-8211, poste 2721