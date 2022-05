LEBEL LANGEVIN, Charlotte



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 17 avril 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Charlotte Lebel, épouse de monsieur Guy Langevin. Demeurant à Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Simone Lacombe et de feu monsieur Joseph Lebel. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine et Denise; ses petits-enfants: Alexandra Gosselin (Yannick Vyel). Elle était la sœur de: feu Paul-Eugène (Louise Langevin), Rose-Annette (feu Jean-Breton), Francine (Denis Rousseau), Laurent (Ginette Landry), Claude (Lisette Landry), Noëlla (Gaétan Isabel) et Michel (Louise Bélanger); de la famille Langevin : Louise (feu Paul-Eugène Lebel) et Gilles (Edna Malenfant). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), pour la qualité des soins apportés et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir pour les CLSC et CHSLD de la M.R.C. de Montmagny, 168, rue Saint-Joseph, Montmagny (Québec) G5V 1H8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h30.suivie de l''inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.