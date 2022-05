CÔTÉ GRAVEL, Madeleine



Au CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Madeleine Gravel, épouse de feu Georges Côté, et fille de feu Jean-Marie Gravel et de feu Annette Picard. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Château-Richer. La famille recevra les condoléancesde 10 h à 11 h. La mise en terre de l'urne au cimetière de Château-Richer suivra la cérémonie religieuse. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Lise Côté, Gérard Côté (Deva-Michelle Tremblay), Francine Côté (Robert Séguin), Sylvie Côté, feu Odette Côté (Michel Dussault) et Michel Côté (Marie-Odile Côté); ses petits-enfants: Nicolas Côté-Boisvert, Valérie Côté-Boisvert, Simon Pichette, Pier Olivier Pichette-Côté, Jean-Raphaël Pichette-Côté, Charles-Éric Dussault, Émile Côté et Jérôme Côté; ses arrière-petits-enfants: Thomas et Félix Boisvert, Alexis et Laurence Bouchard; ses frères et leur épouse: feu Armand Gravel (feu Monique Tremblay), feu Jean Marie Gravel (feu Gemma Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Marie-Ange Côté (Jean-Paul Lachance), feu Thérèse Côté, feu Jacqueline Côté (feu Jean-Paul Brind'Amour), feu Jean-Paul Côté (feu Aline Côté), feu Adrien Côté (feu Florence Julien), feu Lucienne Côté (feu Rosaire Julien), feu Fernando Côté (feu Lucille Corriveau), feu Pauline Côté (feu Roger Giguère). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à Lucie Pichette pour ta bienveillance et tes attentions continues envers notre mère. La famille tient également à remercier Dre Christine Lemay et le personnel soignant du CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418 527-4294, site internet: www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confié à la