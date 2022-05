GOULET-NADEAU, Laurette



Entourée de l'amour des siens, au Foyer Richelieu de Welland ON le 7 mai 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée Madame Laurette Goulet-Nadeau. épouse de feu Jean-Baptiste Nadeau. Elle était la fille de Monsieur François Goulet et feu Madame Antonia Fortin. Elle demeurait à Welland, ON, autrefois de Saint-Gervais, Québec. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Fernand Godbout), Rachel (feu Maurice Belzil), Doris (feu Rosaire Trembley), Robert (feu Louise Blais), feu Jean-Claude (Jeannine Chamberland), Raynald (feu Marthe Vermette), Hélène (Marcel Lantagne), Bertrand (Thérèse Boucher), Pierrette (Alain Bouchard) et Denis. De la famille Nadeau, la belle sœur de feu Marie-Flore, feu Adélard, feu Gilberte, feu Gérard, feu Maurice, feu Jeanne-D'Arc, feu Blanche, feu Louis, Gemma, feu Thérèse, feu Emile et feu Alice. La famille désire remercier le personnel du Foyer Richelieu pour les bons soins prodigués. Elle désire aussi remercier tout spécialement sa nièce Ginette Mercier-Anthes, son amie Marielle Rodrigue et son neveu Donald Belanger pour leur dévouement et leur soutien sans faille. La famille recevra parents et amis aule jeudi 12 mai 2022, de 11h à 12h30.L'enterrement suivra au cimetière Holy Cross, Welland. Comme expression de sympathie des dons peuvent être faits à la Société canadienne du cancer ou Paroisse Sacré-Cœur.www.wellandfuneralhome.com