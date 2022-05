CHENARD, Carole Turgeon



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Carole Turgeon, survenu le 28 avril 2022 à l'âge de 77 ans, à l'institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec. Elle était l'épouse de M. Robert Chenard et la fille de feu Françoise Poulin et de feu Maxime Turgeon.de 13h à 15h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Patrick Allison), Patrick (Claudine Allard); ses petits-enfants : Léthitia Gagné (Samuel Demers), William Gagné (Laurence Aubert), et leur père feu François Gagné, Noah Chenard et Loïc Chenard ; ainsi que son arrière-petite-fille Mikaela Demers. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Ginette (feu Clément Coulombe), Lise (Jean-Yves Dusseault), Pierre (Denise Fradette), Michel, Danielle (Marc-André Gagnon); sa tante Rose-Anne Poulin (Robert Forest); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chenard : feu Thérèse (feu Roger Dionne), Gilberte (feu Paul Brunet), feu André (feu Gisèle Barrette), feu Louise (Yves Poulin), feu Yves (Marthe Bolduc), Roland (Irma Bhérer) et Michelyne (Gilles St-Laurent); ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du 5e étage de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8.