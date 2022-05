FERLAND, Alain



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2022, à l'âge de 59 ans et 9 mois, est décédé monsieur Alain Ferland, conjoint de madame Annie Lavoie, fils de madame Denise Guillot et de feu monsieur Noël Ferland. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. Il laisse dans le deuil sa conjointe Annie Lavoie; ses enfants : Jonathan (Bianca Cristea) et Marie-Ève (Michel Champagne); sa mère Denise Guillot (Martin Caron); ses petits-enfants : Staycy, Stella et Sébastien; son frère Pierre (Dominique Chabot); son cousin Martin Guillot; ses amis Mario Imbeault et Marie Duchesne, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Martine et son père Noël. La famille remercie le Dr Delage et le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité de leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Site Web : https://www.cancersdusang.ca/