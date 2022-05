ANDREWS-LAPOINTE, Lyse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lyse Andrews, épouse de feu monsieur Gilles Lapointe. Née à Québec le 5 juin 1941, elle était la fille de feu dame Carmel Gingras et de feu monsieur Gérard Andrews. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. Elle laisse dans le deuil son fils Benoit; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Guy (Diane Carrier), Suzanne (Louis Dussault), Lucie (Conrad Desnoyers), Doris (Mario Grenier), Josette (Serge Dionne), Diane Santerre, Jane Reason; de la famille Lapointe: Ginette (Federico Caruano), Jeannine (Robert Lavoie), Réjean (Denise Ouellet), Claude (Claire Cloutier), Denis (Christine Sanfaçon), Jacqueline (André De Grandmaison), André (Huguette Audet), Daniel (Francine Gagnon), Alain (Diane Caseault), Madeleine (Claude Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Gérard, Yvon et Ghislaine (Jacques Dubé), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du département A-3000 de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de