MALTAIS, Rémi " L'9 "



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 mai 2022 à l'âge de 64 ans, nous a quittés monsieur Rémi Maltais, fils de feu dame Jeanne Drouin et de feu monsieur Paul-Émile Maltais. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 3 heures avant la liturgie, soit de 11h00 à 14h00. Les cendres seront déposées au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans une grande peine ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Stéphanie (Jean-Simon Bérubé), Keven (Marie-Ève Tremblay); ses petits-enfants adorés: Mayson, Jayden et Jordan; la mère de ses enfants Guylaine Giguère; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Guy (Joan Simard), Réjean (Jeanne Dupont), Gisèle (Donald Tremblay), Hélène (Yvon Asselin), Rachel (feu Georges Druda), Richard, Claude (Lucie Beaumont), et il était le frère de feu Roch, feu Jacques, feu Murielle, feu Yves et feu Sr Lise p.f.m. Il a maintenant rejoint son grand chum Richard (Pédro) et il quitte également ses bons amis qu'il appréciait beaucoup, Bastien, Jacques (coco), Côme, Martine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/