RENAUD, Jacqueline Dubé



À Québec, le 17 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Dubé, elle était la fille de feu dame Yvonne Jacques et de feu monsieur Léopold Dubé. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Annie Lapointe), Guy (Karen Bookman), Jacques (Anne-Christine Seigneur) et Hélène; ses petits-enfants: Alexis, Élie, Jason et Yan-Michael. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Cécile (feu Roger Bussières) et Marcelle. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères Jacques et Robert. La famille a confié madame Dubé auLa famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Place Alexandra pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Auberivière (https://www.jedonneenligne.org/fondationlaub/?FrmGroupUID=all)