BÉDARD, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 avril 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jean Bédard. Il était le fils de feu monsieur Pierre Bédard et de feu madame Monique Dion. Il laisse dans le deuil sa conjointe, madame Sylvie Bédard, son fils, monsieur Steve Bédard (Kathy Morin), sa petite-fille, May-Ann, Melvin, le fils de Kathy, ses frères et sœurs, feu Lisette (Gérard Payette), Omer (Liliane Payette), Gisèle (André Boulay), Paul (Lorraine Payette), Gilles (Linda gagné), Line (feu Claude Gravel), Denise (Jean-Guy Bilodeau) et Gaétane, ainsi qu'un merci particulier à sa nièce, Mélissa (Chloé) et sa filleule Carine (Cédéric), pour tous les bons moments. De la famille de sa conjointe, beaux-frères et belles-sœurs, feu Réjean (Diane Ferland), Mario (Nancy Westergaard), ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies des deux familles. Merci à tout le personnel soignant pour les excellents soins et l'attention particulière prodigués à Jean ainsi qu'aux autres employés et employées travaillant dans l'ombre qui ont permis à Jean de partir dans la sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec au https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.