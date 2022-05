DORION, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Yvon Dorion époux de dame Danielle Perreault. Né à Québec, le 5 mars 1933, il était le fils de feu dame Marie-Rose Maheux et de feu monsieur Édouard Dorion. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Outre son épouse Danielle, il laisse dans le deuil sa belle-mère Lucie Plourde (feu Jacques Perreault (feu Laurette Gagnon)); son frère et ses sœurs: Gabrielle (feu Gérard Fortier), Michel (feu Madeleine Dallaire, Réjeanne St-Onge), Andrée (feu Guy Boucher, Roland Dubois); les enfants de Lucie: Dany Taillon (Sonia Lessard), France Taillon (Stéphane Delage); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon Enfant-Jésus, soins palliatifs, tél.: 418-525-4385, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de