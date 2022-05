DAIGLE, Jacqueline



Au CHSLD Saint-Augustin, le 13 novembre 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Daigle, épouse de feu monsieur Bernard Gélinas, fille de feu monsieur François-Xavier Daigle et de feu madame Cécile Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présences des cendres,de 9h30 à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses fils: Marc (Audrey Jordan), André et Richard (Roxanne Kappel); ses petits-enfants: Ken et Mélanie; son arrière-petite-fille Maika; ses frères: feu Lucien (feu Jacqueline), feu Marcel (Jeanne) et Jean-Pierre (Émélie); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gabrielle, Maurice, feu Pauline, feu Louisette, Henriette (feu Clovis), Rolande (Vital), Marcelle G. Saucier, Jean-Louis (Pauline) et feu Gaston; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/