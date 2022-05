BÉLANGER, Julien



À la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 3 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé M. Julien Bélanger, époux de feu Mme Mariette Blais. Il était le fils de feu Albertine Morin et de feu Armand Bélanger. Il demeurait à Buckland, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre feu son épouse, ses enfants: Myriam, Élisabeth (Denis Noël), Nancy (Philippe Chabot) et Steeve (Julie Simard); ses petits-enfants: Alyssa (Joseph Cringle) (son père Égide Fontaine), Raphaël (Véronique Tanguay), Virginie (David Langlois) et Anthony (leur père Daniel Corriveau). Il était le frère de: Aimé (Pauline Carrier), feu Maurice, feu Gérard (Rollande Blais), feu Monique (feu Roger Nolet), feu Marguerite (feu Albert Lavallée), feu Louis-Philippe (feu Rolande Fortin), Gertrude (Léon Fortier), Marthe (Hyacinthe Fortier), feu Marie-Claire, Paul-Eugène (feu Laurence Bilodeau), Jean-Guy (Danielle Desrochers), Hervé (Françoise Morin), Hélène, Colette (feu Florian Couture), Jacques (Andrée Morissette) et feu Armand (Nicole Delorme). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Robert (feu Laura Leblond), feu Simone (feu Paul-Émile Morissette), feu Marie-Berthe (feu Léopold Bruneau), feu Joseph (Anita Couture (feu Lucien Labrecque et son conjoint Réal Morin)), Rollande (feu Gérard Bélanger), Réjeanne (feu Yvon Lemelin), feu Émile, Hervé (Sylvie Aubin) et Denise (Wilbrod Lavoie); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur père. Vous êtes une équipe formidable! Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Buckland) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la Maison du Littoral de Lévis 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Les formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la