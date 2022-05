ROUSSEAU, Louise-Marie



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Louise-Marie Rousseau, épouse de monsieur Gilles Noël, fille de feu madame Aurore Belzile et de feu monsieur Victor Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Luc Paquet), Jean-François (Sylvie Dumont), Pascale (René Boutin) et Christian (Louise L'Italien); ses petits-enfants: Anne-Sophie, Jean-Christophe, Colin, Marion, Justine, Maxime, Marie-Frédérique, Sara-Maude et son arrière-petite-fille Marilou; son frère Robert (Marie Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Pierre (Monique Boulay). Remerciements à l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui nous a accompagnés avec sensibilité et empathie tout au long de cette dernière journée de notre mère. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Petits bonheurs d'école, organisme de soutien à l'enfance, téléphone : 418 628-4355, site web : petitsbonheursdecole.com. Des formulaires seront disponibles sur place.