CARRIER, Thérèse



Maman, je t'aime et je te remercie pour tout l'amour et l'attention que tu m'as donnés. Je porte dans mon coeur ta joie de vivre. Tu seras mon guide et ma protectrice. StéphaneÀ l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2022, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Carrier, fille de feu madame Victoire Bourget et de feu monsieur Jean-Baptiste Carrier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, tél.: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.