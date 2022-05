RIENDEAU, Lucille



A la Résidence Angélica de Montréal, le 27 février 2022 est décédée à l'âge de 78 ans et 2 mois, Madame Lucille Riendeau conjointe de Monsieur Jacques Leblond, fille de feu Monsieur Roméo Riendeau et de feu dame Malvina Dubé demeurant à Montréal autrefois de Trois-Pistoles. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jacques, son frère et ses sœurs: Anna (feu Adrien Bérubé), Estelle (Jean-Pierre Sirois) et Rino; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Leblond: Réjeanne (feu Denis Laferrière), Hélène (feu Gilles Lecours), Monique (Dorilda Tanguay), Lise et Line (Jacques Picard); ses neveux et nièces: Jacques Bérubé (Jocelyne Boivin), Maryse Bérubé (feu Yvon Moreau)(Jean-Luc Marois), Romain Bérubé (Line Nadeau), Herman Bérubé (France Chamberland), Yvan Bérubé (Isabelle Rioux), Christian Bérubé (Kathleen Morin), Steve Sirois (Annie Thibault), Simon Sirois, Myriam Laferrière (Philippe Blanche), Karine Laferrière, Serge Lecours, Annie Lecours, Stéphane Tanguay (Manon Cyr), Martine Tanguay, David Guimond (Rachel Berthiaume), Louis-François Guimond (Annie Phu) et leurs enfants ainsi que tous les membres et amis des familles Riendeau et Leblond. La famille recevra vos condoléances à lasamedi le 14 mai 2022 de 9h à 11h.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la